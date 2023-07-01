Дошка безкоштовних оголошень

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Продається бруківка «Цегла», «Старе місто», ціна від 235 грн за 1 м² Хмельницький 7
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Продається бруківка «Цегла», «Старе місто», ціна від 235 грн за 1 м²
Хмельницький
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Розширюємо тісну квартиру

Багато людей тільки мріють мати велику і простору квартиру. Більшість із них є власниками невеликих осель, які не забезпечують необхідного комфорту, а також стильних інтер'єрів.

01.07.2023
Два способи створити комфортну обстановку в дитячій кімнаті

Психологічний і фізичний комфорт важливіший у дитячих кімнатах, ніж будь-де ще. Це означає, що необхідно брати до уваги навколишнє середовище, безпеку й особисті уподобання. Звичайно, інтереси дітей також мають бути взяті до уваги. Адже дорослим часом важко зрозуміти вподобання дітей, не запитавши їх. Правильний вибір дитячих меблів в інтернет-магазині може допомогти створити таку обстановку.

01.07.2023
Основні аспекти технології фарбування стін

За радянських часів фарбування стін було найпоширенішим видом обробки поверхні. Пізніше, з появою інших матеріалів, фарбування стін стало занадто занедбаним.

01.07.2023
Історія виникнення гвинтової палі

Будівельні технології з кожним роком стають дедалі досконалішими. Водночас деякі технології та матеріали часто вважаються новими, але насправді їхнє походження доволі давнє, і лише нещодавно вони стали популярними в усьому світі. Прикладом такого "забутого мотлоху" є фундамент на гвинтових палях.

01.07.2023
Герметизація міжпанельних швів

Сьогодні для ізоляції та герметизації швів у панельних конструкціях використовуються різні методи. Якщо шар мастики між плитами істотно не пошкоджений і зберігає свої герметизуючі властивості, стару мастику слід повністю видалити.

01.07.2023

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